Число умерших пациентов с коронавирусом в России выросло до 34

Число скончавшихся пациентов с новым коронавирусом выросло в России до 34, за последние сутки умерли четыре человека, сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в пятницу, 3 апреля.

Материалы по теме Путин объявил апрель нерабочим Россиянам на вынужденных выходных продолжат платить зарплату

Накануне в ходе обращения к нации президент Владимир Путин объявил весь апрель в стране нерабочим. Мера направлена на борьбу с распространением нового вируса. По словам российского лидера, пик эпидемии еще не пройден.

По данным на 3 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 4149 в 78 регионах. За последние сутки подтвержден 601 новый случай в 32 регионах. Впервые диагнозы поставлены в Республике Ингушетия и Еврейской Автономной области. На данный момент COVID-19 не обнаружен только в семи субъектах.

В лаборатории биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета считают, что наибольшую опасность в распространении коронавируса представляют те, у кого заболевание протекает без симптомов, так как они заражают других.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!