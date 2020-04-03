Число умерших пациентов с коронавирусом в России выросло до 34

Число скончавшихся пациентов с новым коронавирусом выросло в России до 34, за последние сутки умерли четыре человека, сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в пятницу, 3 апреля.
Накануне в ходе обращения к нации президент Владимир Путин объявил весь апрель в стране нерабочим. Мера направлена на борьбу с распространением нового вируса. По словам российского лидера, пик эпидемии еще не пройден.
По данным на 3 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 4149 в 78 регионах. За последние сутки подтвержден 601 новый случай в 32 регионах. Впервые диагнозы поставлены в Республике Ингушетия и Еврейской Автономной области. На данный момент COVID-19 не обнаружен только в семи субъектах.
В лаборатории биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета считают, что наибольшую опасность в распространении коронавируса представляют те, у кого заболевание протекает без симптомов, так как они заражают других.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения