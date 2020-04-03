Из больницы в Коммунарке выписали 25 перенесших коронавирус россиян

Из больницы в московской Коммунарки выписали 25 пациентов, перенесших коронавирус. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко в своем Facebook.

Проценко добавил, что с учетом 25 человек всего выписано 43 пациента. За последние сутки поступило 46 новых пациентов. На лечении находятся 324 человека, у 165 пациентов подтвердился коронавирус.

В реанимации и интенсивной терапии находятся 27 человек, у семерых из них диагностирован коронавирус, они находятся на искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось, что 39-летний пациент больницы в Коммунарке, у которого было ожирение и артериальная гипертензией умер от осложнений коронавирусной инфекци, которые привели к респираторному дисстрес-синдрому.

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