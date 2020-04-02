Раскрыты подробности смерти 39-летнего мужчины с коронавирусом. Пост о пациенте написал главврач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Проценко рассказал, что умерший пациент имел ожирение и артериальную гипертензию. Главврач заявил, что мужчина скончался от осложнений коронавирусной инфекции в виде острого респираторного дистресс-синдрома.

Также Проценко добавил, что COVID-2019 может повлечь за собой осложнения. В частности «тяжелое повреждение легких и нарушение свертывания крови». «Выраженность этих осложнений зачастую является причиной смерти больных с коронавирусной инфекцией», — отметил он. По словам доктора, в Коммунарке есть такие пациенты, они отмечены как «пациенты на ИВЛ».

Ранее 2 апреля сообщалось, что в Москве умер 39-летний пациент с коронавирусом. У мужчины была диагностирована двусторонняя пневмония, он находился на искусственной вентиляции легких на протяжении трех дней. Врачи выявили у него тахикардию, полиорганную недостаточность, а также несколько других заболеваний.

По данным на 2 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 3548. В Москве количество заразившихся достигло 2475, при этом 595 случаев были зарегистрированы в минувшие сутки. Это самый большой число среди всех российских регионов. В городе действует режим всеобщей изоляции, граждане могут выходить из дома только в случае крайней необходимости.

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