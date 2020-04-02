Раскрыты подробности смерти 39-летнего мужчины с коронавирусом. Пост о пациенте написал главврач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Проценко рассказал, что умерший пациент имел ожирение и артериальную гипертензию. Главврач заявил, что мужчина скончался от осложнений коронавирусной инфекции в виде острого респираторного дистресс-синдрома.
Также Проценко добавил, что COVID-2019 может повлечь за собой осложнения. В частности «тяжелое повреждение легких и нарушение свертывания крови». «Выраженность этих осложнений зачастую является причиной смерти больных с коронавирусной инфекцией», — отметил он. По словам доктора, в Коммунарке есть такие пациенты, они отмечены как «пациенты на ИВЛ».
Ранее 2 апреля сообщалось, что в Москве умер 39-летний пациент с коронавирусом. У мужчины была диагностирована двусторонняя пневмония, он находился на искусственной вентиляции легких на протяжении трех дней. Врачи выявили у него тахикардию, полиорганную недостаточность, а также несколько других заболеваний.
По данным на 2 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 3548. В Москве количество заразившихся достигло 2475, при этом 595 случаев были зарегистрированы в минувшие сутки. Это самый большой число среди всех российских регионов. В городе действует режим всеобщей изоляции, граждане могут выходить из дома только в случае крайней необходимости.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения