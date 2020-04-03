Россиянам раскрыли правила уборки жилья при пандемии коронавируса

Роспотребнадзор раскрыл россиянам правила уборки жилья в период пандемии коронавируса. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Так, гражданам посоветовали дезинфицировать поверхности, к которым они прикасаются чаще всего — дверные ручки, выключатели, ручки шкафов. Их стоит обрабатывать антисептиком на основе спирта крепостью не менее семидесяти процентов, или раствором с содержанием хлора. Если же речь идет о ручке на входной двери в квартиру, ее стоит обработать сразу после прихода домой, до мытья рук.

Столы, стулья, журнальные столики, комоды, тумбочки, открытые полки, крышки комодов, кухонную мебель, бытовую технику, раковины, унитазы, смесители и ванны рекомендовали обрабатывать антисептиком на основе спирта.

В Роспотребнадзоре уточнили, что если все в доме здоровы, влажную уборку стоит проводить два-три раза в неделю, используя при этом моющие средства. Если в доме есть больной человек, это надо делать ежедневно, пользуясь хлоросодержащими средствами.

Ранее Роспотребнадзор посоветовал россиянам не покупать много продуктов в период пандемии. В ведомстве пояснили, что после истечения срока годности в крупах, орехах, сухофруктах могут завестись амбарные вредители, например пищевая моль. Кроме того, сначала стоит покупать продукты, которые хранятся при комнатной температуре, а скоропортящиеся — в последнюю очередь.

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