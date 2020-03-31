Россиянам раскрыли психологические правила защиты в период коронавируса

Россиянам раскрыли правила психологической защиты во время пандемии коронавируса. Об этом «Коммерсанту» рассказала бывший замначальника отдела экстренного реагирования Центра экстренной психологической помощи МЧС Татьяна Кузнецова.

Так, психолог посоветовала гражданам брать пример с китайцев в их дисциплинированности. «Мы привыкли критически переосмыслять все вокруг: вроде нет пыли — значит, можно снять маски. А в данном случае нам надо побыть, наверное, немножко китайцами для нашей же безопасности», — заявила она. Кузнецова добавила, что граждане должны прислушиваться к рекомендациям компетентных людей, призывающих россиян оставаться дома и ограничивать социальные контакты.

По ее словам, в стрессовых ситуациях люди склонны совершать поступки, которые возвращают им иллюзию контроля. Одним из таких способов может быть закупка продуктов, в том числе гречки и туалетной бумаги. «Ты вроде бы делаешь что-то полезное для себя и, соответственно, как будто контролируешь ситуацию», — объяснила механизм психологической защиты эксперт.

Также она рассказала, что россияне по-разному реагируют на изменение порядков из-за коронавируса в зависимости от сложностей, с которыми они столкнулись. Тем, кто оказался в действительно серьезной ситуации, Кузнецова посоветовала искать силы в том, что «сейчас еще хорошо».

«Чтобы справиться с бессмысленной совершенно тревогой и паникой, нужно подумать о том, что у меня есть сейчас: не умираю с голоду, домашние тоже — уже хорошо. У меня есть небольшой ресурс, чтобы продержаться еще какое-то время? Отлично», — описала психолог. По ее словам, в случае, когда невозможно предсказать окончание кризисного периода, важно решать проблемы по мере их поступления и не заглядывать на слишком дальнюю перспективу.

В России за последние сутки выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусом, из них 387 — в Москве. В общей сложности в России инфекция диагностирована у 2337 человек, из них полностью вылечился 121 человек, а 17 скончались. В мире пандемия охватила более 170 стран, оказались заражены 800 тысяч человек.

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