Кремль опроверг неподготовленность системы здравоохранения к коронавирусу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг неподготовленность системы здравоохранения России к коронавирусу, он назвал пустыми пересудами разговоры об этом. Его цитирует ТАСС во вторник, 31 марта.

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«В настоящий момент мы можем констатировать, что наш штаб, наши медики, наша система здравоохранения работают очень хорошо», — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ также уточнил, что глава государства Владимир Путин получает всю полноту информации по ситуации с распространением инфекции.

С 29 марта российские регионы начали переходить на режим всеобщей самоизоляции. Соответствующие меры ввели более чем в 30 регионах страны. Жителям разрешается выходить из дома, чтобы сходить в магазин, выброси мусор, выгулять собаку или в случае необходимости получения экстренной медицинской помощи.

За последние сутки в России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом. Всего к настоящему моменту известно о 2337 зараженных.

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