Кремль опроверг неподготовленность системы здравоохранения к коронавирусу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг неподготовленность системы здравоохранения России к коронавирусу, он назвал пустыми пересудами разговоры об этом. Его цитирует ТАСС во вторник, 31 марта.
«В настоящий момент мы можем констатировать, что наш штаб, наши медики, наша система здравоохранения работают очень хорошо», — сказал он.
Пресс-секретарь президента РФ также уточнил, что глава государства Владимир Путин получает всю полноту информации по ситуации с распространением инфекции.
С 29 марта российские регионы начали переходить на режим всеобщей самоизоляции. Соответствующие меры ввели более чем в 30 регионах страны. Жителям разрешается выходить из дома, чтобы сходить в магазин, выброси мусор, выгулять собаку или в случае необходимости получения экстренной медицинской помощи.
За последние сутки в России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом. Всего к настоящему моменту известно о 2337 зараженных.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения