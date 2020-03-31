Большая часть России оказалась в самоизоляции

Больше половины российских регионов ушли в режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. На 31 марта новые меры ввели 50 из 85 регионов. Об этом сообщили местные власти.

Российские регионы начали уходить на самоизоляцию с 29 марта. Такой режим уже действует в том числе в Москве, Туве, Челябинской области, Краснодарском крае, Брянской и Калужской областях, в Алтайском крае и Калмыкии.

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Согласно введенным ограничениям, гражданам запрещено выходить на улицу без уважительной причины. К ним относятся покупка продуктов и лекарств, получение экстренной медицинской помощи, выгул собак в 100 метрах от дома, вынос мусора и поездки на работу.

Ранее 31 марта стало известно, что в России зафиксировали 500 новых случаев заражения коронавирусом в 24 регионах страны, всего в стране выявлено 2337 случаев в 73 регионах. Диагнозы впервые поставили в Магаданской и Астраханской областях. Кроме того, зарегистрировано 17 летальных исходов, полностью излечился 121 человек.

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