Большая часть России оказалась в самоизоляции

Больше половины российских регионов ушли в режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. На 31 марта новые меры ввели 50 из 85 регионов. Об этом сообщили местные власти.
Российские регионы начали уходить на самоизоляцию с 29 марта. Такой режим уже действует в том числе в Москве, Туве, Челябинской области, Краснодарском крае, Брянской и Калужской областях, в Алтайском крае и Калмыкии.
Согласно введенным ограничениям, гражданам запрещено выходить на улицу без уважительной причины. К ним относятся покупка продуктов и лекарств, получение экстренной медицинской помощи, выгул собак в 100 метрах от дома, вынос мусора и поездки на работу.
Ранее 31 марта стало известно, что в России зафиксировали 500 новых случаев заражения коронавирусом в 24 регионах страны, всего в стране выявлено 2337 случаев в 73 регионах. Диагнозы впервые поставили в Магаданской и Астраханской областях. Кроме того, зарегистрировано 17 летальных исходов, полностью излечился 121 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения