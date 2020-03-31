Назван способ контролировать нарушителей карантина в России

Находящиеся на карантине россияне с 3 апреля будут получать SMS-уведомление в случае нарушения ими режима самоизоляции из-за коронавируса. О новых методах контроля за нарушением гражданами карантина сообщается на сайте правительства.
Так, премьер-министр Михаил Мишустин поручил мэру Москвы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением москвичами карантина с помощью операторов мобильной связи.
Также МВД, ФСБ и Собянину поручено продолжить передачу сведений в рабочую группу Госсовета о лицах, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией или стран, где зарегистрированы новые случаи заражения.
С 29 марта российские регионы начали переходить на режим всеобщей самоизоляции. Соответствующие меры ввели более чем в 30 регионах страны. Жителям запрещается выходить на улицу без уважительной причины, в качестве которой могут выступать выгул собаки, вынос мусора и поход в магазин или аптеку. Первыми такие меры борьбы с распространением нового вируса ввела Москва.
За последние сутки в России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом. Всего к настоящему моменту известно о 2337 зараженных.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения