Регистрацию браков в России приостановят

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно приостановить регистрацию браков в России в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 31 марта.

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Ранее во вторник Минюст выступил с предложением приостановить регистрацию браков и их расторжение в ЗАГСах из-за пандемии. В исключительных случаях регистрация возможна, но без проведения торжественного мероприятия, отметили в ведомстве.

С 29 марта российские регионы начали переходить на режим всеобщей самоизоляции на фоне распространения коронавируса. Соответствующие меры ввели более чем в 30 регионах страны.

За последние сутки в России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом. Всего к настоящему моменту известно о 2337 зараженных.

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