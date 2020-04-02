Россиянам дали советы по покупке продуктов во время пандемии

Роспотребнадзор посоветовал россиянам не покупать продукты впрок в период пандемии коронавируса, так как они могут испортиться. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Как пояснили в Роспотребнадзоре, когда у купленных заранее круп, орехов, сухофруктов закончится срок годности, в них могут завестись амбарные вредители, например, пищевая моль. Там добавили, что стоит сначала покупать продукты, которые хранятся при комнатной температуре, а скоропортящиеся брать в последнюю очередь.
В ведомстве добавили, что продовольственные магазины работают в постоянном режиме, а также поддерживают неснижаемый объем основных продуктов питания. Роспотребнадзор также посоветовал протирать влажной салфеткой ручку торговой тележки или корзины, или же держать их, надев перчатки.
В случае, если продукты и еда заказаны на дом, стоит проверить целостность упаковки, отсутствие плесени на овощах и фруктах, а также метод упаковки сырых и готовых к употреблению продуктов — они должны быть упакованы по-отдельности. Кроме того, после оплаты заказа, стоит вымыть руки, прежде чем открывать доставленные пакеты.
Ранее врач-диетолог назвала продукты, которые подходят для профилактики сезонных болезней и обладают противовирусными свойствами. Так, пользу могут принести морская капуста, имбирь, лук и чеснок, а также специи — карри и куркума. Для профилактики инфекций также можно есть ягоды и все виды капусты.
По последним данным, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. Из них 27 человек умерли, еще 190 — вылечились. Всего в мире насчитывается более 911 тысяч зараженных.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения