Россиянам дали советы по покупке продуктов во время пандемии

Роспотребнадзор посоветовал россиянам не покупать продукты впрок в период пандемии коронавируса, так как они могут испортиться. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, когда у купленных заранее круп, орехов, сухофруктов закончится срок годности, в них могут завестись амбарные вредители, например, пищевая моль. Там добавили, что стоит сначала покупать продукты, которые хранятся при комнатной температуре, а скоропортящиеся брать в последнюю очередь.

В ведомстве добавили, что продовольственные магазины работают в постоянном режиме, а также поддерживают неснижаемый объем основных продуктов питания. Роспотребнадзор также посоветовал протирать влажной салфеткой ручку торговой тележки или корзины, или же держать их, надев перчатки.

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В случае, если продукты и еда заказаны на дом, стоит проверить целостность упаковки, отсутствие плесени на овощах и фруктах, а также метод упаковки сырых и готовых к употреблению продуктов — они должны быть упакованы по-отдельности. Кроме того, после оплаты заказа, стоит вымыть руки, прежде чем открывать доставленные пакеты.

Ранее врач-диетолог назвала продукты, которые подходят для профилактики сезонных болезней и обладают противовирусными свойствами. Так, пользу могут принести морская капуста, имбирь, лук и чеснок, а также специи — карри и куркума. Для профилактики инфекций также можно есть ягоды и все виды капусты.

По последним данным, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. Из них 27 человек умерли, еще 190 — вылечились. Всего в мире насчитывается более 911 тысяч зараженных.

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