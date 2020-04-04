Российский вирусолог поведал о «пришедшем навсегда» коронавирусе

Вирусолог, академик Российской академии наук (РАН) Виталий Зверев заявил, что коронавирус SARS-CoV-2 пришел в человеческую популяцию навсегда. Об этом он заявил в эфире «60 минут», передает РИА Новости.

«Надо понимать, что этот вирус пришёл в человеческую популяцию не на сегодня, не до лета, не до осени. Он пришел на много-много лет, может, даже, навсегда», — поведал он. По оценке Зверева, COVID-19 переболеет до 70 процентов населения Земли. «И это та инфекция, с которой мы будем жить так же, как с гриппом живем, с аденовирусом», — объяснил он.

Вирусолог добавил, что при массовом тестировании россиян на вирус число выявленных зараженных было бы больше, однако смертность могла бы уменьшиться. Кроме того, он отверг данные о пятипроцентной смертности от коронавируса, заявив, что она «меньше, чем при гриппе». По его словам, несмотря на низкое распространение гриппа в США, от этого вируса все равно погибло больше американцев, чем от коронавируса.

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3 апреля главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Алексей Мазус оценил эффективность вакцинации от туберкулеза в борьбе с коронавирусом. Он высказал предположение, что в России распространение SARS-CoV-2 может быть ниже, чем в европейских странах, потому что население делает прививки от туберкулеза [вакцина БЦЖ].

По данным на 4 апреля, в мире более 1 миллиона 66 тысяч зараженных коронавирусом. Из них около 56 тысяч скончались, еще 223 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга —США, Испания, Италия и Германия. В России находится более 4 тысяч инфицированных, 34 человека умерли.

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