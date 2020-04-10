Песков избавился от «противовирусного» бейджа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков избавился от своего «противовирусного» бейджа. На это обратили внимание в Telegram.

На кадрах, опубликованных в одном из каналов мессенджера, видно, что Песков сидит без «блокатора» вирусов. Сам представитель Кремля пока не прокомментировал эту информацию.

Наличие у Пескова «противовирусного» бейджа заметили журналисты. Позже пресс-секретарь рассказал, что купил его в аптеке, однако не знает, помогает ли бейдж в борьбе с коронавирусом. По его словам, побочных эффектов от ношения «блокатора» нет.

Сейчас в продаже в России можно найти разные виды таких устройств, например AirDoctor и «Блокатор». Последний называют «профилактическим препаратом, который обеззараживает воздух и снижает активность штамма вирусов гриппа А и аденовируса». Принцип действия заключается в удалении действующего вещества из пористого минерального сорбента — цеолита, и его распределении в пределах одного кубического метра.

Эксперты сомневаются в способности такого средства защитить от коронавируса. Специалисты напомнили, что «блокатор» не проходил испытания на эффективность против коронавируса и не может считаться средством от всех болезней.

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