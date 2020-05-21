Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в столице. Заявление градоначальника приводится на его сайте.

Так, с 25 мая возобновляется работа многофункциональных центров (МФЦ) «Мои документы». Однако откроются только те, которые расположены в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. Москвичи смогут получить 150 различных услуг, оформление которых в электронном виде невозможно.

«Посещение центров "Мои документы" будет возможно исключительно по предварительной записи на портале mos.ru. Получение государственных услуг будет организовано с соблюдением стандартов санитарно-эпидемиологической безопасности», — пояснил Собянин. Сотрудников центров и посетителей обяжут носить средства индивидуальной защиты: маски и перчатки. На входе будет измеряться температура, а в помещении регулярно проводиться дезинфекция.

Кроме того, с 25 мая возобновит работу каршеринг. Арендовать машину пока можно не менее чем на пять дней. Для передвижения по городу клиент должен иметь цифровой пропуск. Мэр Москвы отметил, что подобный режим работы не является каршерингом в полном смысле слова, но может стать приемлемым решением для операторов и горожан.

Также с 27 мая для передвижения по Москве будут действительны только московские цифровые пропуска. Жители других регионов могут их оформить уже сегодня.

Собянин добавил, что возвращать работников в офисы еще слишком рано. Поэтому все городские организации обязаны сохранять максимальную долю сотрудников, работающих в дистанционном режиме.

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