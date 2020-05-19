Собянин назвал безответственным заявление о победе над коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал безответственным заявление о победе над коронваирусом. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Надо пожить, понять, что будет происходить с заболеваемостью, с заполнением больниц. Сказать, что мы победили коронавирус, было бы безответственным заявлением», — отметил градоначальник. По его словам, ограничения пока нельзя снимать — «надо подождать неделю-две, чтобы дождаться результатов снятия других ограничений».

«Слишком мы находимся еще в зоне риска», — подчеркнул Собянин, призвав москвичей «приспосабливаться к новой реальности».

Ранее глава Роспотребназдора Анна Попова на вопрос о сроках снятия ограничительных мер в Москве ответила, что ситуация будет зависеть от результатов майских праздников. Согласно программе Роспотребнадзора, снятие ограничений будет проходить в три этапа. На первом разрешат заниматься спортом на улице и гулять с детьми, на втором — начнут работу образовательные учреждения и магазины, в конце откроются парки и скверы.

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