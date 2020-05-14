Собянин раскрыл срок действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл срок действия ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса в Москве. Его слова приводит ТАСС.

«Ограничения из-за коронавируса в Москве будут точно действовать еще 1-2 недели», — отметил он.

Градоначальник уточнил, что надо «пожить неделю-другую в таком режиме». По его словам, надо посмотреть, «как майские праздники нам аукнутся и как скажутся меры открытия производств».

Бесплатная массовая проверка москвичей на антитела к коронавирусу начнется 15 мая. Мэр сообщил, что на текущей неделе 30 поликлиник начнут забор крови для исследований. Приглашения сдать ИФА еженедельно будут получать до 70 тысяч горожан, подчеркнул он.

За последние сутки в Москве зафиксировали 4712 случаев коронавируса, всего в России за этот же период — 9974. По последним данным, общее число зараженных в стране превысило 252 тысячи.

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