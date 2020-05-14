Собянин рассказал о «свете в конце тоннеля» в борьбе с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что «свет в конце тоннеля» в ситуации с коронавирусом будет зависеть от того, насколько жители города будут выполнять требования, которые «предъявляет жизнь». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

Глава города добавил, что дальнейшее развитие ситуации определит то, насколько энергично и ответственно москвичи будут подходить к этим требованиям.

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Ранее Собянин назвал самым трудным за всю жизнь решением введение и отмену ограничительных мер в столице. По его словам, цена этих решений — «жизни и здоровье людей». Он также заявил, что неоправданное затягивание ограничений сильно ударит по людям, однако их преждевременная отмена повлечет за собой вторую волну заражений коронавирусом.

За последние сутки в Москве зафиксировали 4712 новых случаев коронавируса, всего в России за этот же период — 9974. По последним данным, общее число зараженных в стране превысило 252 тысячи.

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