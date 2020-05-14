Собянин рассказал о самом трудном решении за всю жизнь из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал самыми трудными за всю жизнь решения о введении и отмене ограничительных мер в столице. Об этом он написал в четверг, 14 мая, в своем блоге.

«Цена этих решений — жизни и здоровье людей», — отмечает мэр. По его словам, преждевременная отмена ограничений может повлечь за собой вторую волну заражения коронавирусом, однако их неоправданное затягивание тоже сильно ударит по людям.

Ранее 14 мая Собянин заявил, что основой для снятия ограничений станут данные скрининга (тестирование) жителей столицы на антитела к коронавирусу. Для проведения тестирования власти Москвы установили автоматические анализаторы крови.

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Бесплатная массовая проверка москвичей на антитела к коронавирусу начнется 15 мая. Мэр сообщил, что на текущей неделе 30 поликлиник начнут забор крови для исследований. Приглашения сдать ИФА еженедельно будут получать до 70 тысяч горожан, подчеркнул он.

За последние сутки в Москве зафиксировали 4712 новых случаев коронавируса, всего в России за этот же период — 9974. По последним данным, общее число зараженных в стране превысило 252 тысячи.

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