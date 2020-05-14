Собянин заявил об опасности затягивания ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об опасности неоправданного затягивания ограничений в столице — по его словам, это сильнейшим образом ударит по людям. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Собянин также добавил, что преждевременная отмена ограничений несет реальный риск прихода второй волны пандемии.

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Ранее стало известно, что с 15 мая в Москве начнется бесплатная массовая проверка москвичей на иммунитет к коронавирусу. Полученные данные станут основанием для смягчения ограничительных мер в столице.

За последние сутки в Москве зафиксировали 4712 новых случаев коронавируса, всего в России за этот же период — 9974. По последним данным, общее число зараженных в стране превысило 252 тысячи.

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