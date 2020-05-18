Названо условие возвращения Москвы к привычному ритму жизни

Главным условием для возвращения Москвы к привычному ритму жизни является понимание того, сколько жителей переболели коронавирусом. Об этом «Российской газете» рассказал главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, профессор, доктор медицинских наук Алексей Мазус.

«Считается, что доля населения, невосприимчивого к инфекции, должна достигнуть 60 процентов. Но мы имеем дело с инфекцией, которая, по разным оценкам, заразнее в три и более раза, чем грипп», — отметил он.

Специалист считает, что именно поэтому так важно дать точный отчет на вопрос о количестве людей, выработавших иммунитет к заболеванию.

По мнению Мазуса, когда наберется достаточное количество выздоровевших людей, которые начнут полноценно работать, власти города смогут начать смягчать введенные для борьбы с распространением эпидемии ограничения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале массовой проверки жителей столицы на иммунитет к коронавирусу. Еженедельно до 70 тысяч горожан получают приглашения сдать иммуноферментный анализ (ИФА) крови.

По последним данным, в Москве зафиксировано более 142 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в столице более 1,5 тысячи человек скончались в результате пандемии.

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