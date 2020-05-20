Голикова заявила о разработке 47 вакцин от коронавируса

В России ведется разработка 47 вакцин от коронавируса. Об этом заявила заместитель председателя Координационного совета по борьбе с коронавирусом, вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости в среду, 20 мая.

По ее словам, работа над вакцинами проходит на 14 платформах. «Мы очень рассчитываем, что какие-то из них дадут ощутимый результат», — отметила Голикова на заседании Совета Федерации.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко обозначил сроки появления вакцины от коронавируса. По его словам, она появится к концу июля в случае успешных клинических испытаний. Мурашко добавил, что уже есть «обнадеживающие» результаты, которые говорят о том, что тестирование может вскоре выйти на финальную стадию.

Всего, по последним данным, в России выявили 308 705 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в стране зафиксировано 2972 летальных исхода и 85 392 случая выздоровления.

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