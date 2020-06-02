Названы сроки начала массовой вакцинации россиян от COVID-19

В случае успешных испытаний вакцины от COVID-19 массовая вакцинация россиян начнется осенью 2020 года. Такие сроки назвал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС во вторник, 2 июня.

«Но пока нам всем нужно научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция», — сказал Чернышенко, подчеркнув, что работа над вакциной «идет полным ходом».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что россияне смогут вернуться к нормальной жизни, когда начнется применение вакцины или эффективного лекарства от коронавируса.

Вместе с тем замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что вакцина от коронавируса, скорее всего, не станет универсальной, для каждой группы населения она может оказаться разной. Он пояснил, что прививка должна быть безопасной, в том числе для беременных.

28 мая Россия предложила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) восемь вакцин от коронавируса. Клинические испытания трех перспективных отечественных вакцин от вируса SARS-CoV-2 начнутся 29 июня. Уже идет подготовка к массовому производству продукта. Всего в мире ведется разработка 124 потенциальных вакцин, 10 из них проходят клинические испытания.

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