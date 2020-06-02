Дефицит средств защиты у медиков в российских регионах опровергли

Министерство здравоохранения России отреагировало на обращение медицинского сообщества к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с жалобами о дефиците средств индивидуальной защиты (СИЗ) у врачей в регионах страны. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Фисенко, в начале пандемии коронавируса такие проблемы имели место, но сейчас недостатка в средствах индивидуальной защиты нет. Как только инфекция начала распространяться, на СИЗ появился «взрывной спрос», который российским и зарубежным производителям было трудно удовлетворить.

«На сегодняшний день, по данным мониторинга, дефицита СИЗ в регионах нет», — опроверг он.

Более того, согласно данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), сейчас фиксируется рост запасов средств индивидуальной защиты. К примеру, количество одноразовых масок возросло до 9,2 миллиона штук с 2,6 миллиона, а одноразовых защитных комбинезонов до пяти миллионов штук с 340 тысяч.

Фисенко добавил, что на федеральном уровне был упрощен допуск средств индивидуальной защиты на рынок: импортные одноразовые средства защиты, зарегистрированные в стране-производителе, не нуждались в регистрации в нашей стране, а регистрация отечественных стала занимать не более трех дней.

О нехватке средств индивидуальной защиты для врачей в части регионов ранее также сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава правительства поручил руководителям регионов оценить запасы имеющихся средств и при необходимости направить в Минпромторг заявки на их закупку.

В России за последние сутки выявили 8863 новых случая коронавирусом в 84 регионах. Полностью выздоровели 11 108 человек, умерли — 182. Наибольший прирост инфицированных наблюдается в Москве (2286), Московской области (732), Санкт-Петербурге (376), Нижегородской области (354), Свердловской области (292), Ростовской области (253), Иркутской области (210), Красноярском крае (150).

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