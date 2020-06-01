Подмосковье возглавило рейтинг регионов по эффективности системы здравоохранения

Московская область заняла первое место в рейтинге эффективности мер, принимаемых в регионах для обеспечения эффективной работы системы здравоохранения в период пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Рейтинг подготовлен на основе ежедневного мониторинга мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

За Подмосковьем следует Башкортостан и Забайкальский край. «Данные регионы реализовали наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения в период пандемии», — отмечается в исследовании.

В частности, в Подмосковье активно проходила инвентаризация аппаратов ИВЛ, коечного фонда больниц, перепрофилирование медицинских учреждений. Также в регионе были организованы дополнительные центры диагностики коронавируса, повышено количество и качество проводимых тестов, и сформирован месячный запас средств индивидуальной защиты для медиков.

Всего в Московской области за весь период пандемии выявлено 39 723 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли 473 человек, выздоровели 8485 пациентов.

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