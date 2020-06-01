Опубликованы рекомендации по посещению городов России при пандемии

В сети были опубликованы рекомендации для туристов по посещению городов и регионов России при пандемии коронавируса. Соответствующая информация представлена на туристическом портале Russia.Travel.

В частности, речь идет о правилах въезда и нахождения в регионе, режиме работы гостиниц, заведений общепита и достопримечательностей, а также о решениях по поводу открытия пляжного сезона, охоты и рыбалки.

К примеру, в перечне указано, что снятие ограничительных мер в Санкт-Петербурге проходит поэтапно и путешественников просят временно воздержаться от поездок туда: в городе действует социальное дистанцирование в 1,5 метра и требуется ношение средств индивидуальной защиты. До 14 июня там закрыты музеи, театры, кинотеатры, зоопарки, аквапарки, объекты развлечений и досуга, а рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары и закусочные работают только навынос.

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Также в списке представлены данные по ситуации в Нижегородской, Воронежской, Мурманской, Ленинградской, Костромской и других областях, Карелии, Краснодарском крае, Крыму и других регионах страны.

31 мая сообщалось, что цены на путевки в 2020 году в России останутся прежними, роста не прогнозируется. За год поток туристов в стране упадет на 30-50 процентов, при этом внутренний туризм восстановится к августу, если не будет второй волны заражения коронавирусом.

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