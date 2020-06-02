В России выявили 8863 новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 8863 новых случая коронавирусом в 84 регионах. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Полностью выздоровели 11 108 человек, умерли — 182. Наибольший прирост инфицированных наблюдается в Москве (2286), Московской области (732), Санкт-Петербурге (376), Нижегородской области (354), Свердловской области (292), Ростовской области (253).

По данным на 1 июня, в стране было зарегистрировано 9035 новых случаев заражения коронавирусом, а также 162 летальных исхода. 3994 человека излечились.

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