Число умерших россиян с коронавирусом превысило пять тысяч

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 5 037, за последние сутки зафиксировано 182 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале во вторник, 2 июня.

5037 человек умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 2 июня

Всего на сегодняшний день в России выявлен 423 741 случай коронавируса в 85 регионах.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности могут произойти корректировки.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 2 июня превысило 6,26 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа заразившихся за сутки составил 99,2 тысячи. За весь период пандемии скончались 375 554 пациента, 2,69 миллиона человек выздоровели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!