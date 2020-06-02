Число умерших россиян с коронавирусом превысило пять тысяч

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 5 037, за последние сутки зафиксировано 182 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале во вторник, 2 июня.
Всего на сегодняшний день в России выявлен 423 741 случай коронавируса в 85 регионах.
Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности могут произойти корректировки.
По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 2 июня превысило 6,26 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа заразившихся за сутки составил 99,2 тысячи. За весь период пандемии скончались 375 554 пациента, 2,69 миллиона человек выздоровели.