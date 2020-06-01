В Москве рассказали о миновавшем столицу «итальянском сценарии» коронавируса

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала о миновавшем столицу итальянском сценарии коронавируса в эфире Первого канала, передает РИА Новости.

«Самым худшим считалось 10-20 тысяч госпитализированных в сутки, по аналогии с Европой. Мы максимум достигали госпитализации чуть более двух тысяч человек в сутки», — сообщила Ракова. По ее словам, самым важным на тот момент было создание достаточного количества специализированных мест для пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Ракова рассказала, что за полтора месяца до пика госпитализации в Москве были перестроены амбулаторная и стационарная сети, созданы пять резервных госпиталей, вмещающих в себя почти десять тысяч коек. Она добавила, что с начала эпидемии реанимационный фонд ни разу не был задействован более чем на две трети.

При этом вице-мэр отметила, что эпидемия коронавируса еще не ушла из столицы. «В любом случае 800-700 госпитализированных в день — это много, и надо качественно обеспечить лечение этих больных», — сказала Ракова.

Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 июня. Кроме того, с 1 числа маски и перчатки необходимо носить не только в магазинах и общественном транспорте, но и на улице. Также на сайте mos.ru в виде интерактивной карты 29 мая появилось расписание прогулок для москвичей.

В России зарегистрировано 414 878 случаев коронавируса. По информации оперштаба, 4855 пациентов с COVID-19 умерли, еще 175 877 человек выздоровели.

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