В России выздоровело почти 190 тысяч зараженных коронавирусом

За последние сутки в России поправилось 11 108 зараженных коронавирусом. Общее число выздоровевших приблизилось к 190 тысячам и составило 186 985, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве за день излечилось 6030 жителей, в Подмосковье — 387, Петербурге — 260, Нижегородской области — 233. Более ста вылечившихся насчитывается в Красноярском крае, Татарстане, Северной Осетии, Ямало-Ненецком округе, Свердловской, Калужской, Тульской, Брянской, Рязанской, Мурманской, Пензенской областях.

Всего за время эпидемии в стране выявлено почти 424 тысячи случаев инфицирования новым вирусом. Умерло более пяти тысяч человек. Россия находится на третьем месте в мире по числу зараженных.

1 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что к настоящему времени темпы заболеваемости коронавирусом в стране снизились в 13 раз. Суточный прирост больных составляет около двух процентов.

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