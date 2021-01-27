США решили найти источник COVID-19: Вашингтон призывает провести международное расследование в отношении источника распространения коронавируса. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга, передает «Интерфакс».

«Нам необходимо добраться до истоков первых дней пандемии в Китае, и мы выражаем поддержку международному расследованию, которое, как нам кажется, должно быть полноценным и ясным», — сказала Псаки.

Ранее независимый исследовательский совет из Швейцарии обвинил власти Китая и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в том, что они действовали недостаточно быстро и решительно, чтобы предотвратить пандемию коронавируса.

11 января группа экспертов ВОЗ допустила версию о появлении коронавируса за пределами китайского Уханя. Китайские власти и ученые не раз ставили под вопрос версию о происхождении вируса в Ухане, хоть он и был впервые обнаружен там. В частности, ученые указывали на доказательства возникновения коронавируса в Италии за несколько месяцев до первого случая в Китае.