Китай и ВОЗ обвинили в замедленной реакции на коронавирус

Власти Китая и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) действовали недостаточно быстро и решительно, чтобы предотвратить пандемию коронавируса. В этом их обвинил независимый исследовательский совет из Швейцарии, передает CNN.

«Что нам точно ясно, так это то, что меры обеспечения публичного здоровья могли быть введены более резко как на местном, так и на национальном уровне в Китае в январе 2020 года», — говорится в докладе совета, председателями которого являются бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк и бывший президент Либерии Эллен Джонсон Сирлиф.

Эксперты пришли к выводу, что ВОЗ медлила, когда было уже известно о распространении COVID-19. Хотя об этом предупреждали уже в декабре, представители организации не называли происходящее пандемией до конца января.

Они призвали реформировать организацию: по их словам, у нее недостаточно полномочий, чтобы осуществлять те функции, выполнения которых от нее ожидают. Поэтому, сочли в совете, миру требуется «глобальная перезагрузка» механизмов реагирования на эпидемиологические угрозы.

18 января сообщалось, что глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил человечество о том, что оно находится на грани моральной катастрофы: из-за того, насколько неравномерно распределяются между странами вакцины, в беднейших государствах рискует погибнуть множество людей.