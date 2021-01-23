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Голикова назвала «самую близкую» версию происхождения коронавируса

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Татьяна Голикова
Татьяна Голикова
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Основной версией происхождения коронавируса, вызвавшего пандемию COVID-19 в мире, по-прежнему является передача вируса от летучих мышей, хотя от них человек мог получить возбудителя инфекции не напрямую, а через другой вид. Об этом в эфире программы «Вести в субботу» заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Я думаю, что еще потребуется исследование, во всяком случае, мы эти исследования ведем. Но самая близкая версия — это летучие мыши, но она тоже уже модифицировалась — якобы между человеком и летучей мышью кто-то еще был», — сказала она.

11 января группа экспертов Всемирной организации здравоохранения допустила версию о появлении коронавируса за пределами китайского Уханя. Китайские власти и ученые не раз ставили под вопрос версию о происхождении вируса в Ухане, хоть он и был впервые обнаружен там. В частности, ученые указывали на доказательства возникновения коронавируса в Италии за несколько месяцев до первого случая в Китае.

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