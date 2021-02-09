США решили досконально изучить выводы ВОЗ о происхождении коронавируса

США намерены досконально изучить заключения миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам работы в китайском Ухане. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, передает Reuters.

По словам Псаки, США не были вовлечены в планирование и проведение расследования ВОЗ в Ухане. «Мы лишь с нетерпением ждем детального рассмотрения выводов. (...) Мы считаем императивом, чтобы наша команда экспертов — в нашем посольстве в Пекине и других [миссиях] — имела глаза и уши на земле», — пояснила она.

Представитель президента США Джо Байдена добавила, что американское правительство ранее выражало обеспокоенность по поводу того, чтобы добиться полной транспарентности и предоставления Китаем и ВОЗ доступа ко всей информации, касающейся начальных дней пандемии.

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Ранее ВОЗ назвала передачу COVID-19 от промежуточного носителя к человеку наиболее вероятной гипотезой происхождения пандемии. При этом эксперты организации не смогли установить источник коронавируса среди животных в Ухане. В ходе исследований вирусы, родственные SARS-CoV-2, были обнаружены среди летучих мышей и панголинов, однако отличие полученных образцов от коронавируса было слишком велико, чтобы предположить, что именно эти животные были изначальным источником вируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. Изначально считалось, что источником новой инфекции стал рынок морепродуктов. При этом ВОЗ заявляла, что не располагает проверенной информацией о том, что источником коронавируса действительно стал этот рынок. Также начали появляться сообщения, согласно которым инфекция начала распространяться из лаборатории Уханьского института вирусологии.

Китай обвиняют в сокрытии вспышки болезни, попытках заставить замолчать медиков, которые пытались поднять тревогу, а также в запоздалом информировании мира о произошедшем. На Пекин также возлагали вину за препятствование внешнему расследованию происхождения вируса.