В ВОЗ раскрыли данные о запоздалом объявлении пандемии в Китае

Исследователи из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), изучающие происхождение коронавируса, раскрыли данные о запоздалом объявлении пандемии в Китае. Об этом сообщает CNN.

Они посетили Ухань, где впервые был обнаружен коронавирус, и пришли к выводу, что его распространение, началось раньше, чем объявили китайские власти.

Ранее ряд специалистов международной миссии заявили, что власти Китая отказались предоставить экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исходные необработанные данные о ранних случаях заражения коронавирусом в стране. Австралийский ученый Доминик Дуайер объяснил, что Пекин показал экспертам лишь пару образцов.

Перед этим эксперты ВОЗ засомневались в сроках начала пандемии коронавируса. Они считают, что вирус мог начать распространяться в Китае раньше декабря 2019 года, когда об этом было официально объявлено.