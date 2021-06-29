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Собянин заявил о крайне сложной ситуации по коронавирусу в Москве

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Фото: Максим Блинов / РИА новости

Ситуация с COVID-19 в Москве остается крайне сложной, в городских больницах занято почти 15 тысяч коек. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.

Градоначальник отметил, что количество новых случаев коронавируса в Москве остается на одном и том же уровне, но он «рекордный» по сравнению с предыдущими периодами. Кроме того, Собянин заявил, что возросло количество госпитализаций.

Мэр Москвы также добавил, что за сутки на прививку от COVID-19 записалось 87 тысяч человек. Собянин надеется, что темпы вакцинации будут сохраняться в течение одного-полутора месяцев — тогда удастся привить около 1,5-2 миллионов человек.

Ранее Собянин объявил о рекордном числе госпитализаций коронавирусных больных, в том числе в реанимационное отделение. Он отметил, что Москва также побила рекорды по количеству умерших из-за COVID-19. По словам градоначальника, по этой причине были введены ограничения, связанные с доступом по QR-кодам в рестораны и кафе столицы.

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