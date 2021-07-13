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Юристы напомнили о правах россиян с медотводом от прививки против COVID-19

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Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters
Юристы рассказали россиянам об оформлении медотвода от прививки против COVID-19

Для более быстрого получения справки о медицинском отводе от прививки против COVID-19, россиянам придется предоставить документы, подтверждающие противопоказания к вакцинации, заявили РБК юристы.

Для получения соответствующих документов в зависимости от оснований можно обратиться к терапевту, профильному врачу-специалисту или страховой компании, а сама справка о медицинском отводе от вакцинации оформляется в произвольной форме.

Как напомнила юрист практики здравоохранения и технологий BGP Litigation Анастасия Мырсина, в современных реалиях единственные основания для отвода от прививки по медицинским показаниям — это те, которые указаны в инструкции по медицинскому применению конкретного препарата. При этом сами противопоказания указываются в конкретных инструкциях к препаратам, а также в рекомендациях Минздрава.

По ее словам, наличие общих противопоказаний определяет врач-терапевт, в том числе и при осмотре и сборе анамнеза непосредственно перед вакцинацией. При этом в случае, если аллергическая реакция появилась после первой дозы вакцины, это фиксируется в медицинской документации, и затем медицинский отвод может выдать врач-терапевт. Если медицинские противопоказания уже зафиксированы в медицинской карте больного и в системе ЕМИАС региона, то тогда консультация узкого специалиста не нужна.

Юрист в сфере здравоохранения, директор международной юридической компании Yusufov Group Асад Юсуфов заявил, что россияне могут обратиться в свою страховую компанию, поскольку все связанные с коронавирусом заболевания входят в страховку.

Кроме того, в некоторых регионах решение о наличии противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса может принимать и врачебная комиссия.

Ранее врач Семен Гальперин назвал три основания получения медотвода от прививки против COVID-19. В первую очередь это заболевания в острой форме, во-вторых — непереносимость компонентов вакцины. Аллергия не является противопоказанием, за исключением отека Квинке ранее.

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