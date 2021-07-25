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Кардиолог назвал способ самостоятельно остановить приступ аритмии

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Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Приступ аритмии можно остановить самостоятельно и без медикаментов с помощью простого дыхательного приема. Об этом сообщил заведующий кардиологическим отделением консультативно-диагностического центра № 6 Депздрава Москвы Андрей Сыров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Кардиолог рассказал о специфической разновидности аритмии — наджелудочковой тахикардии. Она возникает у людей в молодом возрасте и продолжается на протяжении всей жизни. По словам Сырова, приступ такой аритмии появляется внезапно, и сердце начинает стучать с частотой 150-160 ударов в минуту.

«Можно прервать этот приступ так называемым вагусным приемом, когда человек делает глубокий вдох, задерживает дыхание и сильно натуживается», — отметил врач. Он назвал этот способ эффективным для нормализации пульса в домашних условиях.

22 июля сообщалось, что американские ученые доказали пользу кофе для профилактики аритмии. В результате исследования эксперты выяснили, что популярное мнение о вреде кофе для сердечно-сосудистой системы является необоснованным. По данным ученых, каждая дополнительная чашка кофе в течение дня уменьшает риск аритмии на три процента.

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