Мужчина поймал собственное сердце на удочку и выжил

Рыбак из американского штата Южная Дакота случайно поймал собственное сердце на удочку и выжил. Об этом сообщает Inform NNY.

Тодд Тесенвитц (Todd Thesenvitz) рыбачил вместе с женой и дочерью на озере вблизи американского города Кларк, штат Южная Дакота. Он вытаскивал из воды попавшуюся на удочку крупную щуку. Неожиданно крючок сломался.

«Я как в замедленной съемке увидел, как грузило летит прямо ко мне. Я подумал, что оно просто ударит меня в грудь, но, когда оно ударилось мне в грудь, я почувствовал боль и понял, что оно застряло во мне», — сказал американец. Как оказалось, снасть проникла в левый желудочек его сердца.

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«Моим первым инстинктом было не пытаться вытащить его, а оставить внутри. Когда что-то подобное происходит, сразу хочется извлечь посторонний предмет, так как кажется, что это поможет, но это не так», — рассказала дочь мужчины, медсестра Кианна Тесенвитц (Keanna Thesenvitz).

Жена рыбака Мэри Тесенвитц (Marie Thesenvitz) направила их лодку к причалу, где к тому времени собрались сотрудники скорой помощи. «Каждая волна, которая ударялась о лодку, заставляла его кричать от боли. Мне надо было продолжать смотреть через плечо, но я знала, что Кианна позаботится о нем», — пояснила женщина.

Когда семья выбралась из воды, Тесенвитца доставили в больницу, где врачи провели ему операцию и удалили оставшуюся часть грузила.

«Они сказали, что мой шанс остаться в живых был один на миллион. Если бы я попытался извлечь грузило самостоятельно, я бы точно был мертв уже в течение получаса», — подчеркнул Тесенвитц.

Он сказал жене, что им надо было купить лотерейные билеты в этот день.

Сейчас мужчина чувствует себя нормально, но теперь ему нельзя поднимать грузы тяжелее четырех килограммов.