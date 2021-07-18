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Российские военные хирурги провели уникальную операцию на сердце

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Подмосковные военные хирурги провели уникальную операцию, вырезав сердце из груди пациента

Кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского в подмосковном Красногорске провели уникальную операцию на сердце полицейскому из Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В министерстве рассказали, что пациенту удалили объемную восьмисантиметровую опухоль, росшую из левого предсердия. Она опускалась в левый желудочек через митральный клапан. Образование появилось в течение нескольких месяцев и заполнило собой все левые отделы сердца. Опасная опухоль была смешанной, соединяла в себе миксому и рабдомиому.

Хирурги обработали все сердечные камеры специальным лазером и электричеством, а также провели аортокоронарное шунтирование и восстановили ритм сердца.

Как рассказал начальник госпиталя, генерал-майор медицинской службы, заслуженный врач России Александр Есипов, об уникальности операции говорит то, что пациент остался жив, хотя он дважды перенес клиническую смерть.

«Опухоль настолько проникла во все отделы сердца, что ее невозможно было удалить ни рукой, ни инструментом. Нашим кардиохирургам пришлось вырезать сердце из груди полностью разрезав его поперек», — рассказал Есипов.

Динамика восстановления пациента держится на хорошем уровне, через неделю его будут готовить к выписке и реабилитации амбулаторно дома.

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