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В России двухлетняя девочка поиграла с куклой и получила редкий диагноз

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Фото: Getty
В Москве двухлетняя девочка намотала на палец волос куклы и едва не лишилась фаланги

В Москве двухлетняя девочка играла с куклой и намотала ее волос себе на фалангу пальца. Врачи поставили ей редкий диагноз — синдром волосяного жгута. Об этом говорится на сайте Russian medical server.

Там сообщили, что родители ребенка обратились к врачу на следующий день после ее игры с куклой. Девочку госпитализировали в детскую больницу имени Башляевой.

В медицинском учреждении ребенка прооперировали. Медикам удалось спасти палец двухлетней девочки.

Ранее врачи из Нижневартовска удалили из грудной клетки шестилетнего ребенка 20-сантиметровую опухоль. Кисту в груди у мальчика обнаружили при плановом осмотре УЗИ, до приема врача его ничего не беспокоило. Во время операции медики выявили в кисте клетки, характерные для злокачественной опухоли, — они решили полностью ее удалить.

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