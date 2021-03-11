Врач предупредил 30-летних о риске рака почек

Рак почек стал частым явлением среди у людей от 30-35 лет, заявил врач-онколог высшей категории, заведующий онкоурологическим отделением Городского клинического онкологического диспансера Санкт-Петербурга Петр Карлов. Его слова «Росбалт».

Он отметил, что раньше подобный диагноз редко ставили в 40-45 лет, он обнаруживался врачами случайно. «Если она [опухоль] проросла, например, в чашечно-лоханочную систему, тогда появляется кровь в моче. Однако, как правило, бессимптомно, это случайные находки», — сказал врач.

Молодежь стала обращаться к медикам чаще, чтобы пройти обследования, отсюда и следует тезис, что «рак почек помолодел», сказал Карлов. Специалист добавил, что раком почек в два раза чаще страдают мужчины, чем женщины.

Ранее заместитель главного врача Пермского онкологического диспансера Антон Жигулев заявил, что один из основных факторов появления онкологии — наследственность. Второй фактор — курение, в том числе пассивное.