Девочка поиграла с куклой на краю балкона и перепугала окружающих

В Чили игравшая на краю балкона с куклой девочка перепугала соседей, и они вызвали полицию. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Винья-дель-Мар, провинция Вальпараисо. Маленькая девочка играла на выступе без перил, расположенном у окна четвертого этажа, на высоте около 12 метров. На поведение ребенка обратил внимание Мануэль, посетитель расположенной напротив больницы. Он рассказал врачу про ребенка, и тот вызвал полицию.

«В той квартире были люди, в том числе мать девочки. Но она, по-видимому, разговаривала по телефону», — рассказал Мануэль. Он признался, что девочка играла как минимум несколько минут.

Приняла ли какие-либо меры полиция, неизвестно.

В октябре сообщалось о новорожденной девочке, выпавшей из окна пятого этажа и выжившей благодаря падению на банановые листья. Младенец серьезно не пострадал: при осмотре врачи обнаружили на ребенке несколько царапин и укусов комаров.

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