У россиянки обнаружили 32 опухоли

В Тюменской областной больнице №2 у пациентки во время операции обнаружили 32 опухоли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, пишет Ura.ru.

По данным ведомства, перед операцией женщине диагностировали миому матки. «Благодаря слаженной работе хирургической бригады профессионалов — гинекологов и анестезиологов, длительная операция прошла успешно: врачи удалили 32 узла размерами от одного до четырех сантиметров с минимальной кровопотерей и сохранили репродуктивный орган женщине», — рассказали в департаменте.

Там также добавили, что все образования оказались доброкачественными. Сложность операции состояла в том, что много опухолей располагалось не только на поверхности, но и в толще матки. Жительница Тюмени быстро восстановилась после хирургического вмешательства, ее выписали из больницы через четыре дня.

Ранее у другой жительницы Тюмени обнаружили редкую 12-сантиметровую опухоль сердца. В течение полутора лет россиянка страдала одышкой и тяжестью в груди. Медики полагали, что это признаки ишемической болезни. Когда женщина попала в больницу и сделала УЗИ и КТ, выяснилось, что в правом желудочке сердца образовалась редкая опухоль, которая сдавливает артерии и нарушает сердечный ритм. Операция по ее удалению длилась шесть часов, врачам удалось вырезать опухоль.

