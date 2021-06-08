Россиянин лишился половины лица из-за 8-сантиметровой опухоли

Врачи онкологического отделения №2 «Медицинского города» удалили мужчине злокачественную опухоль 8-10 сантиметров вместе с верхней челюстью. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области в своей группе во «ВКонтакте».

У пациента обнаружили саркому верхней челюсти еще в прошлом году. Процесс удаления образования усложнили размеры опухоли. Как сообщает пресс-служба, при таком объеме опухоли операция невозможна. Поэтому онкологи провели сначала курс химиотерапии. Это способствовало уменьшению размера опухоли и позволило хирургическое вмешательство.

По словам заведующей онкологическим отделением №2 «Медицинского города» Юлии Шубиной, хирурги удалили опухоль вместе с левой частью верхней челюсти. Это возможно, так как верхняя челюсть неподвижная и сращена с лицевыми костями.

У пациента удалили фактически половину лица — «всю стенку щеки, нижнюю стенку глазной орбиты, часть скуловой кости, носовые кости, десна, твердое и мягкое небо во рту». Как отметила Шубина, удаленный участок лица очень большой, поэтому необходима сложная пластика. Если пораженные участки закрыть лишь кожей, на лице будет огромных размеров впадина и произойдет смещение глаза.

«Нам же было важно удалить раковую опухоль, сохранив при этом жизненно важные функции – дыхание, жевание, глотание, речь», — рассказала Шубина.

Такую сложную операцию по протезированию верхней челюсти с саркомой в Тюменской области проводили впервые. В комплексе хирургических вмешательств участвовали пять врачей. Они провели реконструкцию челюстно-лицевого скелета с заменой пораженной области на ткани кости голени, взятые у пациента. При операции использовали индивидуальную титановую модель, повторяющую черты здорового лица пациента. Операция прошла успешно, мужчина уже ведет обычный образ жизни.

Ранее врачи Санкт-Петербурга и Тюмени восстановили пациенту лицо, которое было повреждено в области глаз из-за агрессивной опухоли. Злокачественное образование разрушило лицевые кости и проросло к черепу.