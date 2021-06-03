У россиянки обнаружили редкую 12-сантиметровую опухоль сердца

В Тюмени у местной жительницы нашли редкую патологию сердца. Опухоль была диаметром 12 сантиметров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава.

В течение полутора лет пациентка страдала одышкой и тяжестью в груди. Врачи считали, что это признаки ишемической болезни. Однако в конце мая пациентка попала в Областную клиническую больницу №1, где по результатам УЗИ и КТ выяснили, что 12-сантиметровая опухоль образовалась в правом желудочке сердца. Это оказался редкий вид опухоли — фибролипа сердца. Опухоль сдавливает артерии и нарушает сердечный ритм, что повышает риск смерти.

По словам хирурга Кирилла Горбатикова, такой диагноз приходится менее чем на один процент случаев.

У пациентки опухоль проросла полностью в толщу миокарда правого желудочка, хотя обычно образование не задевает сердечные мышцы и находится вне органа. Эти обстоятельства усложнили операцию.

«Перед операцией много общались с врачом. Он подробно рассказывал, как поэтапно будет проходить лечение. Промедление было очень опасно для жизни. (...) Многие врачи до этого связывали ее слабость с банальным переходным возрастом. А ее тошнило, постоянно болела голова. Она не могла нормально есть», — рассказал отец пациентки.

Операция длилась более шести часов. Хирурги применяли искусственное кровообращение и работали на открытом сердце. Опухоль оказалась доброкачественная, нарушений ритма сердца обнаружено не было. Пациентка находится на восстановлении и чувствует себя лучше.

Ранее сообщалось, что у пациентки Свердловской областной больницы обнаружили агрессивную опухоль брюшной полости. Во словам врачей, за 30 лет таких случаев описано лишь несколько сотен.