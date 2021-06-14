У россиянки в носу выросли зубы

У жительницы Самары на МРТ обнаружили выросшие в носу зубы. Об этом сообщает ГТРК «Самара».

По данным телеканала, у женщины в детстве не выросли так называемые «четверки» — зубы, которые идут за клыками. На МРТ обнаружилось, что они находятся в гайморовых пазухах. Жительницу Самары отправили на операцию и удалили зубы из носа под общим наркозом.

«Вот уж не думала, что я мутант!» — сказала россиянка.

Она добавила, что в детстве страдала синдромом постоянной заложенности носа. Однако она не знала, что это из-за растущих в носу зубов. По информации телеканала, пациентка чувствует себя хорошо после операции, ей стало намного легче дышать.

Ранее в Тюмени россиянке удалили опухоль, внутри которой оказались волосы и четыре зуба эмбриона. Пациентка выписалась из больницы на следующий день после операции.