Девушка с тату во все тело заточила зубы ради сходства с вампиром

Австралийская блогерша, на тело которой нанесено более 100 татуировок, поделилась с поклонниками результатом новой модификации. Об этом сообщает Daily Star.

25-летняя Эмбер Бриана Люк (Amber Breeana Luke) опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков, на которых показала изменившуюся внешность: девушка заострила зубы ради сходства с вампиром.

Известно, что незадолго до этого героиня материала носила накладные «вампирские» клыки. Затем девушка решила обратиться к стоматологу из Брисбена, который подпилил ее собственные зубы.

«Вампирское настроение. Теперь мои клыки заточены навсегда! Я в восторге», — подписала она пост, который набрал почти 1300 лайков.

Поклонники Люк оценили новую улыбку блогерши в комментариях. «Ты такая красивая! Я люблю твою улыбку», «Прекрасные снимки! У тебя отличная улыбка», «Самый милый вампир в Австралии», «Потрясающая!», «Укуси меня!» — высказывались они.

В марте мужчина потратил десятки тысяч рублей на внешность вампира и показал результат. 25-летний Джейсон Луис да Силва (Jason Luiz da Silva) из Бразилии рассказал, что начал преображение еще в 18 лет. Герой материала вдохновлялся образами демонов и вампиров. Сперва он залил свои глазные яблоки черным пигментом, несмотря на риск потерять зрение, а затем нарастил клыки.