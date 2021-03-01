Мужчина потратил десятки тысяч рублей на внешность вампира и показал результат

Фанат хоррор-фильмов потратил десятки тысяч рублей на изменение внешности ради сходства с вампиром и показал результат. Соответствующий материал публикует портал Unilad.

25-летний Джейсон Луис да Силва (Jason Luiz da Silva) из Бразилии рассказал, что начал преображение еще в 18 лет, будучи поклонником таких сериалов, как «Дневники вампира» и «Сверхъестественное». По его словам, он вдохновлялся образами демонов и вампиров. Так, в первую очередь мужчина залил свои глазные яблоки черным пигментом, несмотря на риск потерять зрение.

Как сообщает издание, герой материала сделал операцию по разделению языка на две части и изменили форму зубов с помощью фарфоровых имплантатов. Кроме того, он сделал татуировку на языке, покрыв всю его поверхность черным цветом. Силва назвал эту процедуру самой болезненной из всех, что он перенес.

«Моя любимая модификация — глаза. Каждый день я смотрю в зеркало и не могу поверить, что добился такого изменения. Я счастлив от мысли, что могу выглядеть так, как я всегда хотел», — признался житель Бразилии.

Известно, что ему удалось сэкономить на многих процедурах, поскольку некоторые из них ему сделали друзья. В общей сложности мужчина потратил на модификации 1000 фунтов стерлингов (около 103 тысяч рублей).

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Вдобавок Силва признался, что «привык к озадаченным взглядам» окружающих. «Когда я был моложе, меня называли "демоном" и "фрик-шоу". Я просто не беспокоюсь о людях, которые не привносят в мою жизнь позитива и счастья», — объяснил он, добавив, что родные всегда поддерживают его идеи.

В будущем молодой человек планирует сделать эльфийские уши и еще несколько татуировок. Помимо этого, он задумывается о внедрении различных имплантов.

Житель Бразилии посоветовал тем, кто заинтересован в модификациях лица и тела, обращаться только к квалифицированным специалистам, поскольку такие операции могут быть очень сложными.

Ранее модель сделала татуировку на глазных яблоках и рассказала о травле незнакомцев. 25-летняя Девон Окелли сделала первый пирсинг в 13 лет, а через два года — татуировку. В 2018 году она решила изменить цвет глазного яблока на фиолетовый. По словам модели, из-за необычного внешнего вида люди оскорбляли ее и говорили о том, что она отправится в ад.