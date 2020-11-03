Покрытый тату мужчина с двойным языком нарастил клыки за десятки тысяч рублей

Покрытый татуировками мужчина показал новые клыки, которые он нарастил на собственные зубы за десятки тысяч рублей. Об этом сообщает Metro.

41-летний тату-мастер по имени Орк (Orc) родом из деревни на границе Парагвая и Бразилии. Свою первую татуировку мужчина сделал в 15 лет, а 20 лет спустя его привлекли модификации тела. В настоящий момент на 80 процентов кожи, а также на глазные яблоки татуировщика нанесены рисунки.

Кроме того, за последние несколько лет Орк внедрил под кожу головы пирсинг, который имитирует рога, и разрезал свой язык на две части. Последней модификацией парагвайца стали два крупных искусственных клыка, закрепленные на его зубах. По словам мужчины, они обошлись ему в 400 фунтов стерлингов (40 тысяч рублей).

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Орк признался, что не имеет кумиров и черпает свои идеи только из собственного воображения. «Моей матери это не нравится, отец — терпит, а друзья считают меня ненормальным», — рассказал тату-мастер, добавив, что не планирует отказываться от дальнейших модификаций, поскольку они делают его счастливым.

В сентябре еще один мужчина сделал тату на все тело и очаровался болью. Янник Рик из швейцарского города Чор, который потратил на рисунки более девяти тысяч фунтов стерлингов (свыше 860 тысяч рублей), рассказал журналистам, что ему понравилась боль во время первого сеанса у татуировщика и он решил не останавливаться на достигнутом. Таким образом мужчина покрыл рисунками почти все тело.