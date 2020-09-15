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Мужчина с тату на все тело раскрыл причины своего выбора

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Фото: andreagalad

Немецкий диджей, консультант магазина полностью покрыл тело татуировками и раскрыл причины своего выбора. Его историю публикует портал Daily Star.

33-летний Пол (Paul) рассказал журналистам, что делает татуировки в течение двух лет каждые три недели. «Каждый сеанс у мастера длится около шести часов — это тяжелый процесс, но мне каким-то образом удалось выжить», — объяснил он.

По информации издания, герой материала долгое время мечтал о тату на все тело, но не решался на это много лет из-за страха боли. «У меня есть правило: не принимать таблетки и не использовать обезболивающие мази перед сеансами, поэтому некоторые из них были адовыми», — подчеркнул мужчина и добавил, что самыми болезненными областями были соски, поясница, ребра и подмышки.

Фото опубликовано @bodysuit_in_progress

Отмечается также, что рисунки покрывают почти всю кожу Пола, за исключением лица и кистей. При этом диджей пояснил, что его внешний вид никак не повлиял на карьеру и взаимоотношения с людьми. По его словам, он даже может работать в банке, потому что в одежде с длинным рукавом не видно, сколько татуировок нанесено на его тело.

Несмотря на огромное количество рисунков и необычный внешний вид, семья и друзья поддерживают героя материала на протяжении всего этого времени. «Если ваши мечты вас не пугают, значит, они слишком незначительные», — высказался Пол.

Ранее в сентябре мужчина сделал тату на все тело и очаровался болью. Янник Рик из швейцарского города Чор, который потратил на рисунки более девяти тысяч фунтов стерлингов (свыше 860 тысяч рублей), рассказал журналистам, что ему понравилась боль во время первого сеанса у татуировщика и он решил не останавливаться на достигнутом. Таким образом мужчина покрыл рисунками почти все тело.

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