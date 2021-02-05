Модель сделала татуировку на глазных яблоках и рассказала о травле незнакомцев

Американская модель и танцовщица сделала татуировку на глазных яблоках несмотря на предостережения врачей об опасности. Материал о жительнице Сан-Диего появился на Daily Mail.

25-летняя Девон Окелли (Devon O'Kelly) рассказала журналистам, что в 13 лет сделала первый пирсинг, а через два года — татуировку. В на стоящий момент всего на тело девушки нанесено 23 рисунка: различные фразы, узоры, замки и надписи в честь членов ее семьи. Татуировки обошлись ей в 5500 долларов (412 тысяч рублей).

Как сообщает издание, в 2018 году Окелли решила изменить цвет глазного яблока на фиолетовый у мастера Луны Кобры (Luna Cobra), работающей в Лос-Анджелесе. Специалистка предупредила клиентку, что процедура может оказать негативное влияние на здоровье, например привести к головным болям или даже слепоте.

Несмотря на то, что модель могла лишиться зрения, она согласилась на сеанс и осталась довольна результатом. По ее словам, через две недели после посещения татуировщицы ее глаза полностью восстановились, а за два года цвет ее глазных яблок приобрел более насыщенный фиолетовый оттенок.

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В то же время манекенщица пожаловалась, что из-за необычного внешнего вида незнакомцы часто травили ее на улице, говоря, что она отправится в ад, а некоторые из них хватали ее за руки без разрешения. Кроме того, Окелли добавила, что часто сотрудники баров и ресторанов открыто выражали свое отвращение к ее татуировкам и даже отказывались обслуживать ее.

Однако героиня материала считает, что боди-арт и пирсинг — это формы самовыражения. По ее словам, во время сеансов у татуировщиков она познакомилась с множеством интересных людей. Помимо этого, необычная внешность дала ей возможность принять участие в многих модельных проектах.

«Существует много вещей, которые могут сделать вас плохим человеком, но точно не татуировки», — заключила танцовщица.

В феврале женщина сделала тату и спустя год увидела в нем логотип своего холодильника. Пользовательница Фиб объяснила, что через год после посещения мастера обратила внимание на рисунок, нанесенный на дверцу холодильника. Выяснилось, что во время создания эскиза для будущего тату она случайно скопировала дизайн логотипа производителя бытовой техники.